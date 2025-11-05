Como, si amplia il comparto scout. Annunciato l'arrivo di Felix Johnston
Il Como continua a crescere, anche a livello societario e di staff oltre che sul campo. E in questo senso è da segnalare l'ingaggio di un nuovo scout, individuato nella figura di Felix Johnston. "Benvenuto nella famiglia Como, Felix. Siamo onorati di averti qui", ha scritto il club lariano sui canali social.
Lo stesso Johnston ha così parlato della nuova avventura professionale: "Sono orgoglioso di annunciare il mio approdo al Como come scout per la prima squadra. Sono entusiasta di raggiungere un club così grande e di poterlo aiutare nella sua scalata verso il top".
