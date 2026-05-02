Genoa, Ellertsson: "Contento per la promozione del Venezia, De Rossi ci stimola tanto"

Mikael Egill Ellertsson, centrocampista islandese del Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida sul campo dell'Atalanta: "Nelle due partite contro di loro eravamo rimasti in dìeci, oggi non so come sarà ma questa settimana il mister era carico come sempre. Ci stimola sempre tanto".

Felice per il ritorno in Serie A del Venezia?

"Ho guardato la partita, sono molto contento per loro che sono tornati in Serie A".