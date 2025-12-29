Genoa, Ellertsson: "De Rossi è stato un grandissimo giocatore, adesso mi dà dei consigli"

Mikael Egill Ellertsson, centrocampista del Genoa, parla dell'impatto di Daniele De Rossi da allenatore rossoblù: "E' stato un grandissimo giocatore, adesso mi dà un po' di consigli e lo ascolto, quando è arrivato ci ha spiegato subito come voleva giocare ed è stato bello. La Roma ha una squadra forte, una piazza bella, noi vogliamo fare la nostra partita e vogliamo vincere".