Verona, Frese: "I tifosi meriterebbero di più. Salvezza? Ci proveremo"
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Martin Frese, difensore del Verona, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta casalinga rimediata dagli scaligeri contro il Genoa.
Il commento sulla partita.
"È stata una partita in equilibrio fino a quando non ha segnato il Genoa, dalla loro rete in poi siamo andati in difficoltà e dovevamo spingere di più per trovare almeno un gol. C'è grande dispiacere per aver vinto solo una volta in casa, in particolare per i nostri fantastici tifosi che meriterebbero di più".
La salvezza.
"Fino a quando la matematica non ci condanna, ci proveremo partita dopo partita. Pensiamo già all'impegno di settimana prossima".
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