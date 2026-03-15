Altro infortunio per il Bologna sul campo del Sassuolo: dopo De Silvestri, fuori Moro
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Altro infortunio per il Bologna, nella partita sul campo del Sassuolo. Dopo aver perso il veterano della difesa De Silvestri, si ferma anche il centrocampista croato Nikola Moro, che ha evidenziato un problema all'altezza del gluteo, sul lato destro, vedendosi costretto a lasciare subito il campo appena prima di metà ripresa. Al suo posto Italiano ha inserito Freuler, tenuto inizialmente a riposo in vista della partita di giovedì, il ritorno degli ottavi di Europa League contro la Roma. Si è alzato dalla panchina anche Santiago Castro, pure lui oggetto di turnover.
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