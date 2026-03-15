Genoa, Vitinha: "La mia qualità è uscita fuori, sto meglio mentalmente"

Vitinha ha sbloccato il match poi vinto dal Genoa al Bentegodi contro l'Hellas Verona. L'attaccante, vincitore del premio Panini Man of The Match, è stato intervistato da Dazn.

Il gol nel giorno del compleanno.

"Nel calcio è così: entri, hai un'opportunità e fai gol. Sono felice per i 3 punti conquistati dalla squadra".

Cos'è cambiato rispetto all'anno scorso?

"Il mio stato mentale e psicologico. Quando la testa non c'è si fa fatica, quest'anno sono più tranquillo mentalmente. Il mister mi dà tanta fiducia e la mia qualità è uscita fuori".

La sfida con Ostigard.

"Lui è forte, prima della partita contro la Roma in allenamento scherzavamo sul fatto che avesse più gol di me. Ora abbiamo gli stessi gol, cinque a testa".

L'esultanza dopo il gol.

"L'ho fatto per la mia fidanzata, mi ha chiesto lei di esultare così".