Incredibile Bologna, terzo infortunio nel match col Sassuolo. Skorupski però rimane in campo
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Incredibile, ma vero: terzo infortunato per il Bologna nella partita sul campo del Sassuolo. E dopo De Silvestri e Moro, Italiano perde anche il portiere Lukasz Skorupski, che ha sentito tirare nella zona della coscia sinistra, all'altezza del flessore. Il polacco, comunque, ha deciso di stringere i denti e rimanere tra i pali per i minuti di recupero.
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