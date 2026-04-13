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Genoa, lo zampino di Sabelli nel gol di Ekuban: un tacco per festeggiare il rinnovo

Genoa, lo zampino di Sabelli nel gol di Ekuban: un tacco per festeggiare il rinnovoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 09:00Serie A
Andrea Piras

Un copo di tacco da fantasista. Una giocata che ha liberato Messias il quale poi ha servito ad Ekuban la palla del gol del 2-1 contro il Sassuolo. E' una domenica di festa assoluta per Stefano Sabelli, protagonista di una prestazione molto positiva (e non è una novità) e determinante nel risultato finale che vale di fatto la salvezza per la sua squadra. Esterno di fascia, colonna dello spogliatoio, in stagione è scivolato nelle gerarchie grazie all'esplosione di Norton-Cuffy ma ha saputo aspettare il proprio momento con pazienza e professionalità lasciando poi il segno nella gara contro i neroverdi di Grosso.

Tacco alla brasiliana
Una giocata alla brasiliana, proprio lui che è stato protagonista il primo del mese di un Pesce d'aprile molto simpatico con la pagina Instagram del Grifone che celebrava la convocazione in Nazionale brasiliana di un certo "Sabellao". "E' un pò il nostro marchio di fabbrica - ha esternato ai microfoni di DAZN Sabelli esaltando il collettivo del Genoa - avere un gruppo così forte".

Si va verso il rinnovo
Un pomeriggio che arriva pochi giorni dopo la firma sul rinnovo di contratto fino al 2028. Il difensore andava in scadenza il prossimo 30 giugno ma la volontà da ambo le parti era quella di proseguire ancora insieme. L'annuncio ormai è imminente. Stefano Sabelli sarà ancora rossoblù.

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