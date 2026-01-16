Genoa, Masini: "Vorrei restare sempre qui. Con De Rossi c'è stato un dialogo vero"

"Uno come lui lo vorrò sempre nella mia squadra". Così Daniele De Rossi su Patrizio Masini. Malgrado il poco impiego dal suo arrivo, il tecnico rossoblù punta molto sul centrocampista. "Lo ringrazio due volte - sottolinea all'edizione odierna de Il Secolo XIX -. Per le sue parole e per essermi venuto a chiedere il giorno dopo se mi avesse dato fastidio che aveva raccontato in quel confronto. Gli ho risposto che per me non c’era problema, siamo due tipi schietti, è stato un dialogo vero"

Sempre nella conferenza stampa post Cagliari, il mister aveva raccontato come, prima di quella chiacchierata, temesse che il ragazzo chiedesse di andar via. Il ragazzo spiega come soffra non giocare ma apprezza come il suo allenatore parli in faccia e "volevo capire cosa posso fare di più per guadagnare spazio, per avere dei consigli. Non ho mai pensato di andare via da qui. E poi gli ho detto della frase, che per me il Genoa è come la Roma per lui".

Restare a vita in un club, riconosce, è molto difficile nel calcio di oggi ma "non impossibile" conclude. "Ovvio, in 20 anni hai alti e bassi, è fondamentale il sostegno del club, e io qui lo sento. E’ bello il legame che si crea coi tifosi, soprattutto in piazze così. Certo che vorrei restare sempre qui, anzi, non credevo di arrivare a questo livello, so che devo lavorare più degli altri per meritarmelo e mantenerlo".