"Per me il Genoa è come per te la Roma": la frase di Masini e l'amore eterno al Grifone

Il Genoa nel destino. Nel passato, nel presente e anche nel futuro. C'è tanto rossoblù nella storia di Patrizio Masini. Il centrocampista classe 2001 nato a La Spezia è cresciuto nella Cantera del Grifone fino a debuttare il prima squadra il 19 ottobre 2024. Da quel momento è stato impiegato sempre con regolarità sia da Alberto Giardino che poi da Patrick Vieira che gli ha sempre affiancato Frendrup nel 4-2-3-1. Dall'arrivo di Daniele De Rossi le cose sono cambiate con l'impiego che è diminuito fino al match contro il Cagliari di lunedì scorso.

Lavoro una costante

Passare dal campo alla panchina non è mai facile. Ma il lavoro è stata la costante del ragazzo che non ha mai mollato un centimetro. L'affetto per la piazza, per la sua squadra del cuore e la voglia di ritornare in campo è sempre tanta. Ed è raccontata tutta in un retroscena raccontato dall'allenatore rossoblù nel post gara di Marassi e confermato dal calciatore in un'intervista rilasciata all'edizione odierna de Il Secolo XIX.

La frase pronunciata a De Rossi

"Per me il Genoa rappresenta quello che per te era la Roma" ha sottolineato Masini nel colloquio sul suo allenatore rimarcando la sua voglia di migliorare e soprattutto di rimanere in rossoblù. Una bella dichiarazione d'amore, con la consapevolezza che il calcio non è più come era solo 20 anni fa, ma che certifica (se mai ce ne fosse bisogno) il suo attaccamento alla squadra per cui sempre ha fatto il tifo. Se resterà sempre al Genoa, come vuole il ragazzo, ce lo dirà soltanto il tempo. Ma certamente la volontà del centrocampista è sempre andata in un'unica direzione. Quella che porta ai colori rossoblù.