Masini giura amore al Genoa, Il Secolo XIX: "Vorrei restare per sempre. De Rossi schietto"

Nella prima pagina sportiva proposta oggi da Il Secolo XIX trova spazio l'intervista a Patrizio Masini: "Io e De Rossi, tipi schietti legati alla maglia - recita il virgolettato da titolo -. Al Genoa vorrei restare per sempre" le parole del centrocampista rossoblu, incalzato anche sul rapporto con il suo allenatore dopo che nelle scorse settimane aveva ammesso che "uno come lui nella mia squadra lo vorrò sempre".

"Lo ringrazio due volte - dice Masini in un'altra parte dell'intervista -. Per le sue parole e per essermi venuto a chiedere il giorno dopo se mi avesse dato fastidio che aveva raccontato di quel confronto. Gli ho risposto che per me non c'era problema, siamo due tipi schietti, è stato un dialogo vero. Se temevo di andare via? Prima giocavo sempre, ora meno, ci soffro, come tutti vorrei giocare di più. Ma so che lui parla in faccia e volevo capire cosa posso fare di più per guadagnare spazio, per avere dei consigli. Non ho mai pensato di andare via da qui. E poi gli ho detto quella frase, che per me il Genoa è come la Roma per lui. Mi piaceva non solo per il legame con la sua maglia. Lo ricordo agli Europei, sanguigno, di carattere, è sempre stato un riferimento. Uno che mette tutto se stesso, in campo e in panchina".