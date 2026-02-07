Il Torino sfrutta l'imprecisione di Kean e una dormita della Fiorentina: è 0-1 al 45'

È un primo tempo di rimpianti per la Fiorentina, che avrebbe la possibilità in almeno tre occasioni di passare in vantaggio e alla fine è il Torino ad all’intervallo in vantaggio per 0-1 grazie al gol di Casadei dopo una dormita di Fagioli e Dodo. Terminano con il risultato di 0-1 i primi 45 minuti.

La gara entra già nel vivo dopo una manciata di minuti. Prima i viola vanno per due volte vicini al vantaggio con Moise Kean, che prima si vede deviare da Coco un tiro da dentro l’area, poi non riesce ad angolare troppo di testa e la palla viene respinta da Paleari. Il Torino risponde sfruttando un disimpegno sbagliato di Brescianini che manda in porta Kulenovic, il quale si vede deviare in corner da Parisi il proprio tiro. Al 10’ ancora Kean ad un passo dal vantaggio: il numero 20 scatta sul filo del fuorigioco e viene servito perfettamente da Fagioli. Si presenta davanti a Paleari ma il tiro è imprecisissimo e finisce alto.

Il ritmo cala e al 26’ il Torino passa in vantaggio sfruttando una delle ormai solite disattenzioni della difesa gigliata, la quale si addormenta dimenticandosi completamente di Casadei, che sfugge alle marcature di Fagioli e Dodo e appoggia in rete da pochi passi di testa l’ottimo suggerimento di Ilkhan. La Fiorentina prova a rispondere al 34’ con un sinistro potente da posizione defilata di Brescianini che Paleari devia fuori. Il corner che ne segue è uno schema che manda al tiro Mandragora, ma ancora una volta è Paleari a dire di no. Al 36’ Gudmundsson fa esplodere lo stadio con un destro a giro dal limite che fa scuotere la rete, ma la palla era terminata fuori. L’ultima azione di primi 45 minuti è ancora per i padroni di casa, con il colpo di testa di Comuzzo che termina di poco alto.