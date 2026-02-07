Napoli, Conte sull'infortunio di McTominay: "Un problema che ha da inizio anno"

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN dopo la sfida vinta all'ultimo respiro contro il Genoa il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è uscito dal campo all'intervallo lasciando il posto a Giovane, dopo aver chiesto il cambio già nel corso del primo tempo.

Queste le parole di Conte: "McTominay ha un problema che si porta avanti da inizio anno, una zona che gli si infiamma al tendine, gli fa male, ma non gli impedisce di giocare, solo ogni tanto deve farlo a marce ridotte. Avrebbe voluto continuare, ma non volevo correre rischi inutili sapendo che lui è un giocatore fondamentale".