Napoli, Conte sull'infortunio di McTominay: "Un problema che ha da inizio anno"
TUTTO mercato WEB
Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN dopo la sfida vinta all'ultimo respiro contro il Genoa il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è uscito dal campo all'intervallo lasciando il posto a Giovane, dopo aver chiesto il cambio già nel corso del primo tempo.
Queste le parole di Conte: "McTominay ha un problema che si porta avanti da inizio anno, una zona che gli si infiamma al tendine, gli fa male, ma non gli impedisce di giocare, solo ogni tanto deve farlo a marce ridotte. Avrebbe voluto continuare, ma non volevo correre rischi inutili sapendo che lui è un giocatore fondamentale".
Articoli correlati
Napoli, Conte: "Marassi clima da Premier League. Dobbiamo fare delle riflessioni sul mercato e sul vivaio..."
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Yildiz: accordo trovato per il rinnovo
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 25ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Vittorie importanti per Cittadella e Casertana
Pronostici
Calcio femminile