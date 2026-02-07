Empoli, Dionisi: "Il Palermo è forte, ma noi meritavamo qualcosa in più"

Nel post partita di Palermo-Empoli il tecnico dei toscani Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi ragazzi. Di seguito le prestazioni dell'ex rosanero riprese dai colleghi di PianetaSerieB.

La sconfitta

“La partita si stava incanalando, il Palermo è una squadra forte e i valori individuali sono usciti solo in parte. Siamo capaci di queste prestazioni, non facciamo tanti gol ma abbiamo creato più di loro. Oggi un episodio ha spostato il risultato. Siamo stati poco svegli e peccato di attenzione. La partita è diventata meno qualitativa e abbiamo perso delle trame. Il Palermo è forte, ma meritavamo qualcosa in più”.

Sulla differenza tra le due società

"Le due società hanno uno storico diverso negli ultimi anni, ma le aspettative sono diverse. L’Empoli deve crescere ed è un’annata in cui dobbiamo cercare di non complicarci i piani. Siamo venuti fuori da una situazione difficile. Queste partite devono farci crescere perché ci è mancata maturità in campo. I nostri attaccanti devono avere più voglia di far gol, spesso non hanno sfruttato le situazioni”.

La qualità degli avversari

“Il Palermo ha più qualità di noi, ma non credo che questo abbia deciso la gara. Oggi non abbiamo perso contro delle individualità, ma per degli episodi. Ho visto Fila che ha messo in difficoltà i difensori del Palermo, Ignacchiti ha calciato nel recupero e Joronen ha parato, guadagnando un voto molto alto. Non abbiamo avuto difficoltà a gestire i rosanero negli ultimi minuti”.

Sui nuovi acquisti

“Tutti hanno fatto ottime prestazioni. Fila è arrivato da dieci giorni, già col Modena ha fatto vedere qualcosa. Il gol di Ebuehi è nato da una sua giocata, poi deve capire un po’ di più. I nuovi arrivati possono darci una mano, ma non possono risolvere tutto.".