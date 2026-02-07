Palermo, Inzaghi: "Grande partita per carattere e reazione. Ora testa alla Samp"

Nel post partita di Palermo-Empoli il tecnico dei siciliani Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi ragazzi. Di seguito le dichiarazioni riprese dai colleghi di PianetaSerieB.

Sulla vittoria di questo pomeriggio

“Grande serata. Tutte le partite di Serie B sono difficili, temevo l’Empoli perché ha giocatori giovani e di gamba. Il risultato del Frosinone ci ha dato un’agitazione e prendere quel gol poteva ammazzarci. Ma la squadra ha reagito, pur soffrendo. Diamo continuità ai risultati e la strada è segnata, speriamo di continuare così. Siamo partiti un po’ contratti, ma poi i ragazzi mi hanno dato una grande risposta”.

La miglior partita della stagione?

“Non avevamo mai vinto in rimonta. Ho visto i giocatori che guardavano la partita del Frosinone, sapevamo che un risultato positivo del Venezia poteva farci accorciare sulla seconda. Sapevo le difficoltà della gara. Prendere il 2-2 poteva ammazzare un toro: per carattere e reazione probabilmente è stata la partita migliore. Ci sono anche gli avversari e sono stati bravi. Dopo il ko del Frosinone, era il momento di accorciare. Sarebbe stato faticoso non vincere questa gara e se non hai anima, non vinci partite come queste”.

Sulla vittoria a Frosinone del Venezia

“Non ho mai reputato il Venezia un concorrente, farà un campionato a sé. Non c’entra nulla con noi, noi dobbiamo lottare con le altre due per cercare di fare il massimo”.

Sui nuovi acquisti

“Magnani e Johnsen in Serie B spostano. Rui Modesto ci darà alternative sugli esterni. Rimarcherei però anche la prova di quelli che sono entrati come Gomes, Vasic, Blin. Gyasi ha sostituito Palumbo nel migliore dei modi”.



Sulla crescita della squadra

“Abbiamo avuto un percorso di crescita, se non sei un gruppo che va forte non riesci ad arrivare in fondo. Sicuramente da Chiavari siamo migliorati, ma non abbiamo fatto nulla. Quando insegui, non puoi fermarti. Sarebbe bello festeggiare, ma adesso testa alla Sampdoria“.



Sulla prestazione di Joronen

“Nell’ultima parata è stato bravo, gli faccio i complimenti”.