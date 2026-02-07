Serie C, 25ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Sotto Foggia e Cosenza
Sono arrivati all'intervallo i sei match di Serie C iniziati alle 14:30 e validi per la 25ª giornata di campionato. Al momento da segnalare il vantaggio per 2-1 della Casertana sul Foggia e quello di misura del Giugliano sul Cosenza. Le altre quattro gare sono, invece, ancora sullo 0-0. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE C, 25ª GIORNATA
GIRONE A
In corso
Lumezzane-Cittadella 0-0
Novara-Union Brescia 0-0
Sabato 7 febbraio
Ore 17.30 – Alcione Milano-Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 – Pergolettese-Trento
Ore 17.30 – Virtus Verona-Giana Erminio
Domenica 8 febbraio
Ore 14.30 – Albinoleffe-Pro Patria
Ore 14.30 – Lecco-Pro Vercelli
Ore 14.30 – Ospitaletto Franciacorta-Renate
Ore 14.30 – Triestina-Inter U23
Ore 17.30 – L.R. Vicenza-Dolomiti Bellunesi
GIRONE B
Sabato 7 febbraio
Ore 17.30 – Ravenna-Carpi
Domenica 8 febbraio
Ore 12.30 – Pontedera-Ternana
Ore 12.30 – Torres-Juventus Next Gen
Ore 14.30 – Gubbio-Campobasso
Ore 14.30 – Sambenedettese-Perugia
Ore 17.30 – Arezzo-Pianese
Ore 17.30 – Livorno-Bra
Ore 17.30 – Pineto-Ascoli
Ore 20.30 – Vis Pesaro-Forlì
Riposa – Guidonia Montecelio
Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36, Campobasso 33, Juventus Next Gen 33, Pianese 31, Vis Pesaro 30*, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29*, Carpi 28, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 20, Torres 20, Pontedera 15*
N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Audace Cerignola-Salernitana 1-0
21' Moreso
Benevento-Picerno 1-0
90+12' Pierozzi
Latina-Cavese 0-0
Team Altamura-Monopoli 2-0
6' Rosafio, 28' Curcio
In corso
Casarano-Sorrento 0-0
Casertana-Foggia 2-1
19' Llano Massa (C), 25' Oukhadda (C), 33' Cangiano (F)
Crotone-Atalanta U23 0-0
Giugliano-Cosenza 1-0
44' Marchisano
Sabato 7 febbraio
Ore 17.30 – Potenza-Siracusa
Rinviata a mercoledì 18 febbraio
Ore 20.30 – Catania-Trapani