Esclusiva TMW Il '07 Martina esordisce col Casarano, l'agente: "Giocatore di talento, felice per il debutto"

Nel finale della sfida fra Casarano e Sorrento, terminata 2-0 per i padroni di casa nelle fila del club salentino ha fatto il suo esordio fra i professionisti il giovane attaccante Matteo Martina che da inizio gennaio viene aggregato alla prima squadra da parte del mister Vito Di Bari.

Intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il suo agente Simone Bernardo, dell'agenzia The Football Street, ha voluto fare i complimenti al ragazzo: “Si tratta di un attaccante del 2007 molto promettente e talentuoso. Sono felice del suo debutto e gli faccio i complimenti. Si tratta dell'ennesimo giocatore scovato dai nostri scout che debutta in Serie C quest'anno e siamo molto soddisfatti del lavoro svolto”.

“Si tratta di un ragazzo molto valido sia tecnicamente sia fisicamente (186 cm NdR), con ampi margini di crescita. - prosegue l'agente - Questa esperienza in prima squadra sarà molto formativa per lui e speriamo che prossimamente possa trovare ancora spazio in campo per mostrare il proprio valore”.