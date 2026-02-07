Serie B, lo Spezia non approfitta dell'uomo in più: contro l'Entella finisce 1-1

Si è conclusa l’ultima gara in programma oggi per la 23esima giornata della Serie B. Spezia ed Entella si dividono la posta in palio, pareggiando per 1-1. Artistico al 18’ aveva portato in vantaggio i padroni di casa, poi Cupone al 30’ ha firmato la rete del pari. Nel finale di frazione il rosso subito da Guiu sembra un assist involontario allo Spezia, che però non ne approfitta. Finisce, dunque 1-1.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Beruatto; Sernicola, Cassata, Romano, Valoti, Aurelio; Artistico, Di Serio.

ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Alborghetti, Marconi; Mezzoni, Karic, Squizzato, Di Mario; Guiu, Franzoni; Cuppone.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

SERIE B, 23ª GIORNATA

Cesena-Pescara2-0

25' Berti, 77' Francesconi

Carrarese-Südtirol 0-0

Catanzaro-Reggiana 2-0

29' Liberali, 52' D'Alessandro

Frosinone-Venezia 1-2

43' Raimondo (F), 63' aut. Cittadini, 78' Doumbia (V)

Juve Stabia-Padova 3-3

28' rig. Gabrielloni (J), 50' Zeroli (J), 70' Buonaiuto (P), 80' Burnete (J), 86' Capelli (P), 90' Bortolussi (P)

Mantova-Bari 2-1

14' Meroni (M), 16' Odenthal (B), 90+4' Mancuso (M)

Modena-Sampdoria 1-2

54' Brunori (S), 75' Gliozzi (M), 90' Begic

Palermo-Empoli 3-2

5' Guarino (E), 24' aut. Fulignati (P), 57’ e 84’ rig Pojhanpalo (P), 72’ Ebuehi (E)

Spezia-Virtus Entella 1-1

18’ Artistico (S), 30’ Cuppone (VE)

Domenica 8 febbraio 2026

Ore 15.00 - Monza-Avellino

CLASSIFICA

Venezia 50

Frosinone 46

Monza 44*

Palermo 44

Cesena 37

Catanzaro 35

Juve Stabia 35

Modena 34

Carrarese 30

Sudtirol 29

Empoli 28

Avellino 28*

Padova 26

Sampdoria 25

Mantova 23

Reggiana 22

Virtus Entella 21

Bari 20

Spezia 21

Pescara 15

* una partita in meno