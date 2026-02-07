Serie B, lo Spezia non approfitta dell'uomo in più: contro l'Entella finisce 1-1
Si è conclusa l’ultima gara in programma oggi per la 23esima giornata della Serie B. Spezia ed Entella si dividono la posta in palio, pareggiando per 1-1. Artistico al 18’ aveva portato in vantaggio i padroni di casa, poi Cupone al 30’ ha firmato la rete del pari. Nel finale di frazione il rosso subito da Guiu sembra un assist involontario allo Spezia, che però non ne approfitta. Finisce, dunque 1-1.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Beruatto; Sernicola, Cassata, Romano, Valoti, Aurelio; Artistico, Di Serio.
ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Alborghetti, Marconi; Mezzoni, Karic, Squizzato, Di Mario; Guiu, Franzoni; Cuppone.
Arbitro: Ayroldi di Molfetta.
SERIE B, 23ª GIORNATA
Cesena-Pescara2-0
25' Berti, 77' Francesconi
Carrarese-Südtirol 0-0
Catanzaro-Reggiana 2-0
29' Liberali, 52' D'Alessandro
Frosinone-Venezia 1-2
43' Raimondo (F), 63' aut. Cittadini, 78' Doumbia (V)
Juve Stabia-Padova 3-3
28' rig. Gabrielloni (J), 50' Zeroli (J), 70' Buonaiuto (P), 80' Burnete (J), 86' Capelli (P), 90' Bortolussi (P)
Mantova-Bari 2-1
14' Meroni (M), 16' Odenthal (B), 90+4' Mancuso (M)
Modena-Sampdoria 1-2
54' Brunori (S), 75' Gliozzi (M), 90' Begic
Palermo-Empoli 3-2
5' Guarino (E), 24' aut. Fulignati (P), 57’ e 84’ rig Pojhanpalo (P), 72’ Ebuehi (E)
Spezia-Virtus Entella 1-1
18’ Artistico (S), 30’ Cuppone (VE)
Domenica 8 febbraio 2026
Ore 15.00 - Monza-Avellino
CLASSIFICA
Venezia 50
Frosinone 46
Monza 44*
Palermo 44
Cesena 37
Catanzaro 35
Juve Stabia 35
Modena 34
Carrarese 30
Sudtirol 29
Empoli 28
Avellino 28*
Padova 26
Sampdoria 25
Mantova 23
Reggiana 22
Virtus Entella 21
Bari 20
Spezia 21
Pescara 15
* una partita in meno