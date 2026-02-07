Genoa-Napoli infuocata, la moviola di Marelli: "Non d'accordo con il rigore su Vergara"

Finisce una gara ricca di episodi e colpi di scena fra Genoa e Napoli. L'ex arbitro Luca Marelli dagli studi di DAZN ha spiegato la sua in merito agli episodi più delicati della sfida.

Sul primo rigore ha dichiarato: "Errore di Buongiorno, si inserisce Vitinha che va a contatto con Meret. In un primo momento non mi sembrava rigore, soffermandomi sul fatot che il giocatore trascini il piede sul campo prima dell'impatto, ma non possiamo non tener conto del fatto che Meret ostacola il giocatore, l'infrazione c'è stata. Sbagliato il giallo, il pallone si stava dirigendo sul fondo, doveva essere solo rigore, senza sanzione disciplinare".

Sul doppio giallo a Juan Jesus: "Il primo contatto Massa non lo aveva visto. Ammonizione comminata per comportamento antisportivo a gioco fermo, a mio avviso un po' eccessivo. Nessun dubbio sul secondo giallo, per trattenuta".

Sul rigore finale infine Marelli spiega che il contatto c'è stato, ma troppo leggero per essere punito con un penalty: "Non mi trovo d'accordo con la decisione e anche con la on field review. Da una prima immagine si poteva pensare ad un rigore chiaro. Il piede di Cornet non si appoggia mai sul piede di Vergara, non affonda il colpo, contatto leggerissimo. Troppo leggero per un rigore".