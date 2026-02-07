Serie C, 25ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Vittorie importanti per Cittadella e Casertana

Si sono appena chiuse le sei gare valide per la 25ª giornata di Serie C iniziate alle 14:30. Vittoria in extremis per Cittadella e Crotone che conquistano tre punti importanti alla pari di Giugliano, Casarano e Casertana. Novara-Union Brescia finisce, invece, 0-0. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei gironi:

SERIE C, 25ª GIORNATA

GIRONE A

Lumezzane-Cittadella 1-2

62' Falcinelli (C), 89' Napolitano (L), 90+4' Perretta (C)

Novara-Union Brescia 0-0

Sabato 7 febbraio

Ore 17.30 – Alcione Milano-Arzignano Valchiampo

Ore 17.30 – Pergolettese-Trento

Ore 17.30 – Virtus Verona-Giana Erminio

Domenica 8 febbraio

Ore 14.30 – Albinoleffe-Pro Patria

Ore 14.30 – Lecco-Pro Vercelli

Ore 14.30 – Ospitaletto Franciacorta-Renate

Ore 14.30 – Triestina-Inter U23

Ore 17.30 – L.R. Vicenza-Dolomiti Bellunesi

Classifica: Vicenza 62, Union Brescia 47*, Lecco 45, Cittadella 39*, Inter U23 38, Renate 38, Alcione Milano 36, Trento 35, Giana Erminio 32, Lumezzane 32*, Pro Vercelli 32, Arzignano Valchiampo 30, Novara 28*, AlbinoLeffe 28, Dolomiti Bellunesi 28, Ospitaletto 26, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 12, Triestina 1

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Sabato 7 febbraio

Ore 17.30 – Ravenna-Carpi

Domenica 8 febbraio

Ore 12.30 – Pontedera-Ternana

Ore 12.30 – Torres-Juventus Next Gen

Ore 14.30 – Gubbio-Campobasso

Ore 14.30 – Sambenedettese-Perugia

Ore 17.30 – Arezzo-Pianese

Ore 17.30 – Livorno-Bra

Ore 17.30 – Pineto-Ascoli

Ore 20.30 – Vis Pesaro-Forlì

Riposa – Guidonia Montecelio

Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36, Campobasso 33, Juventus Next Gen 33, Pianese 31, Vis Pesaro 30*, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29*, Carpi 28, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 20, Torres 20, Pontedera 15*

*una gara in meno

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Audace Cerignola-Salernitana 1-0

21' Moreso

Benevento-Picerno 1-0

90+12' Pierozzi

Latina-Cavese 0-0

Team Altamura-Monopoli 2-0

6' Rosafio, 28' Curcio

Casarano-Sorrento 2-0

48' Giraudo, 71' Versienti

Casertana-Foggia 3-2

19' Llano Massa (C), 25' Oukhadda (C), 33' Cangiano (F), 64' Nocerino (F), 67' Kallon (C)

Crotone-Atalanta U23 1-0

90+7' Musso

Giugliano-Cosenza 3-0

44' Marchisano, 72' Zammarini, 84' Egharevba

Sabato 7 febbraio

Ore 17.30 – Potenza-Siracusa

Rinviata a mercoledì 18 febbraio

Ore 20.30 – Catania-Trapani

Classifica: Benevento 57*, Catania 51, Salernitana 46*, Casertana 42*, Crotone 40*, Cosenza 40*, Audace Cerignola 38*, Monopoli 37*, Casarano 33*, Team Altamura 33*, Potenza 29, Sorrento 27*, Latina 27*, Atalanta U23 26*, Trapani 25, Cavese 24*, Picerno 23*, Foggia 22*, Siracusa 21, Giugliano 21*

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva