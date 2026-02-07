Serie B, Spezia ed Entella a riposo in parità: Cuppone ha risposto ad Artistico
Squadre a riposo al Picco, Spezia ed Entella si trovano al momento sull'1-1. Artistico ha portato in vantaggio i padroni di casa, poi Cuppone ha firmato la rete del pareggio.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Beruatto; Sernicola, Cassata, Romano, Valoti, Aurelio; Artistico, Di Serio.
ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Alborghetti, Marconi; Mezzoni, Karic, Squizzato, Di Mario; Guiu, Franzoni; Cuppone.
Arbitro: Ayroldi di Molfetta.
SERIE B, 23ª GIORNATA
Cesena-Pescara2-0
25' Berti, 77' Francesconi
Carrarese-Südtirol 0-0
Catanzaro-Reggiana 2-0
29' Liberali, 52' D'Alessandro
Frosinone-Venezia 1-2
43' Raimondo (F), 63' aut. Cittadini, 78' Doumbia (V)
Juve Stabia-Padova 3-3
28' rig. Gabrielloni (J), 50' Zeroli (J), 70' Buonaiuto (P), 80' Burnete (J), 86' Capelli (P), 90' Bortolussi (P)
Mantova-Bari 2-1
14' Meroni (M), 16' Odenthal (B), 90+4' Mancuso (M)
Modena-Sampdoria 1-2
54' Brunori (S), 75' Gliozzi (M), 90' Begic
Palermo-Empoli 3-2
5' Guarino (E), 24' aut. Fulignati (P), 57’ e 84’ rig Pojhanpalo (P), 72’ Ebuehi (E)
Sabato 7 febbraio 2026
Spezia-Virtus Entella 1-1 (In corso)
18’ Artistico (S), 30’ Cuppone (VE)
Domenica 8 febbraio 2026
Ore 15.00 - Monza-Avellino