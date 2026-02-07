Serie B, Spezia ed Entella a riposo in parità: Cuppone ha risposto ad Artistico

Squadre a riposo al Picco, Spezia ed Entella si trovano al momento sull'1-1. Artistico ha portato in vantaggio i padroni di casa, poi Cuppone ha firmato la rete del pareggio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Beruatto; Sernicola, Cassata, Romano, Valoti, Aurelio; Artistico, Di Serio.

ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Alborghetti, Marconi; Mezzoni, Karic, Squizzato, Di Mario; Guiu, Franzoni; Cuppone.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

SERIE B, 23ª GIORNATA

Cesena-Pescara2-0

25' Berti, 77' Francesconi

Carrarese-Südtirol 0-0

Catanzaro-Reggiana 2-0

29' Liberali, 52' D'Alessandro

Frosinone-Venezia 1-2

43' Raimondo (F), 63' aut. Cittadini, 78' Doumbia (V)

Juve Stabia-Padova 3-3

28' rig. Gabrielloni (J), 50' Zeroli (J), 70' Buonaiuto (P), 80' Burnete (J), 86' Capelli (P), 90' Bortolussi (P)

Mantova-Bari 2-1

14' Meroni (M), 16' Odenthal (B), 90+4' Mancuso (M)

Modena-Sampdoria 1-2

54' Brunori (S), 75' Gliozzi (M), 90' Begic

Palermo-Empoli 3-2

5' Guarino (E), 24' aut. Fulignati (P), 57’ e 84’ rig Pojhanpalo (P), 72’ Ebuehi (E)

Sabato 7 febbraio 2026

Spezia-Virtus Entella 1-1 (In corso)

18’ Artistico (S), 30’ Cuppone (VE)

Domenica 8 febbraio 2026

Ore 15.00 - Monza-Avellino