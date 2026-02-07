La Fiorentina si addormenta e Casadei la punisce. Torino in vantaggio 0-1 al Franchi
TUTTO mercato WEB
Si sblocca la gara al franchi con il colpo di testa di Casadei che sblocca il match, ma che dormita della difesa della Fiorentina. Fagioli e Dodo si dimenticano completamente del centrocampista granata, che appoggia indisturbato in rete da pochi passi su suggerimento di Ilkhan
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Yildiz: accordo trovato per il rinnovo
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile