Genoa, Norton-Cuffy: "Oggi non era una partita facile, adesso vogliamo vincerle tutte"
Brooke Norton-Cuffy, esterno inglese del Genoa, è stato intervistato da DAZN al termine della gara contro il Torino sbloccata dal suo gol: "Oggi non era facile contro una grande squadra, ma era troppo importante prendere punti. Adesso dobbiamo continuare così, vogliamo vincere ogni partita".
