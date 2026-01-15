Genoa, non si ferma la ricerca del nuovo portiere. Nella short list c'è anche Hein

Il Genoa è ancora alla ricerca di un portiere, dopo aver visto sfumare nelle prime due settimane di calciomercato di gennaio prima il possibile ritorno di Perin dalla Juventus e poi, in maniera anche piuttosto clamorosa, l'acquisto di Bento dall'Al Nassr, con il tecnico dei sauditi Jorge Jesus che avrebbe comunicato a quest'ultimo che rimarrà a fare il titolare fino al termine del campionato, per poi potersene andare a zero.

Al Genoa serve però ancora un nuovo numero uno, è una specifica richiesta del tecnico rossoblù Daniele De Rossi, che ne ha parlato anche pubblicamente in più occasioni. Tra i vari nomi valutati dalla dirigenza dei liguri, riporta Sky Sport, emerge anche il profilo di Karl Jakob Hein (23 anni), estremo difensore di nazionalità estone il cui cartellino è di proprietà dell'Arsenal e che si trova attualmente in Germania, dove gioca in prestito con il Werder Brema.

Il classe 2002 nei primi mesi di avventura al Werder Brema ha rivestito il ruolo di dodicesimo, scendendo in campo solamente per 2 partite di Bundesliga. Ora vorrebbe cambiare aria e per lui potrebbero aprirsi le porte del Genoa, al quale non basta quanto offerto fino a qui da Leali, al cui posto è sceso in campo in un'occasione anche Sommariva.