Notte da incorniciare per Norton-Cuffy: gol decisivo e premio MVP di Udinese-Genoa

Brooke Norton-Cuffy è il "Panini Player of the Match" di Udinese-Genoa, partita vinta dai rossoblù per 1-2 e che ha sancito il secondo successo consecutivo del Grifone in campionato. Vittoria pesante, che permette ai ragazzi di Daniele De Rossi di portarsi a +4 sulla zona retrocessione.

Norton-Cuffy ha deciso la partita con un piatto sinistro su assist di Ekuban. Voto 7.5 per Tuttomercatoweb, così motivato: "Protagonista assoluto della vittoria rossoblù, l'esterno inglese firma il gol decisivo insaccando a due passi da Okoye dopo che il filtrante di Messias per Ekuban aveva favorito la sua posizione. Il primo tentativo con dribbling su Zemura e conclusione di mancino termina fuori di poco mostrando le sue qualità offensive. La fase difensiva appare altrettanto convincente con chiusure decisive su Modesto e su Solet. L'inserimento offensivo vincente premia una prestazione di grande intensità e sacrificio".