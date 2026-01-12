Genoa, occhi su Dagasso per il centrocampo: è la rivelazione del Pescara

Matteo Dagasso è il nuovo obiettivo del Genoa per il centrocampo di Daniele De Rossi: il centrocampista sta facendo cose egregie con la maglia del Pescara e le sue prestazioni non sono sfuggite agli osservatori del club rossoblù, pronto a fare suo il gioiellino del Delfino, già entrato nel giro della Nazionale Under 21 di Baldini. Lo rivela la redazione di Sky Sport.