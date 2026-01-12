Pescara, in tre sulle tracce di Dagasso. In caso di partenza tutto su Ignacchiti

Continuano le sirene di mercato per il centrocampista Matteo Dagasso del Pescara. Dopo il Venezia, che avrebbe messo sul piatto l’attaccante Daniel Fila e uno tra i centrocampisti Nunzio Lella e Cheick Condè, sul calciatore classe 2004 si sono mosse anche due società di Serie A come il Genoa e il Cagliari.

Lo riferisce Il Centro spiegando che i liguri sembrano intenzionati a fare sul serio per il nazionale Under 21 azzurro e dovrà vedersela anche con il ritorno del club sardo, che aveva cercato il ragazzo in passato, che nelle ultime ore è tornato su Dagasso e potrebbe inserire nell’operazione il classe 2003 Niccolò Cavuoti come contropartita tecnica.

Se la partenza di Dagasso verso una di queste tre piazze dovesse concretizzarsi il direttore sportivo abruzzese Pasquale Foggia sarebbe pronto ad accelerare con l’Empoli pere Lorenzo Ignacchiti, classe 2004 che piace a diversi club cadetti. Nel frattempo il dirigente nella giornata di oggi proverà a chiudere con il Milan per il prestito di Jacopo Sardo e con il Torino per quel Alessandro Dellavalle che attualmente è in forza al Modena.