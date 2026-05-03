3 maggio 1949, a Lisbona c'è l'ultima sfida del Grande Torino. Un'amichevole con il Benfica

Il 3 maggio 1949, a Lisbona, si gioca un'amichevole. Il Benfica è padrone di casa , dall'altra il Grande Torino. Nessuno dei presenti sa che è l'ultima volta che quei ragazzi scendono in campo. Il giorno dopo, sul ritorno verso il Piemonte, l'aereo si schianta sulla collina di Superga.

La partita era stata organizzata per omaggiare Francisco Ferreira, bandiera del Benfica e della Nazionale portoghese, che si congedava dal calcio. Ferreira era legato da amicizia a Valentino Mazzola (si erano conosciuti a Genova, durante un Italia-Portogallo) e quel legame aveva reso possibile la trasferta. Le cose non andranno come previsto, almeno per Ferreira: continuerà a giocare ancora a lungo, e per un periodo circolò persino la voce di un suo possibile approdo al Torino, una trattativa che non si concretizzò mai.

Il Torino perde 4-3. Va in vantaggio con Ossola, subisce il sorpasso portoghese, poi riacciuffa il pareggio con Bongiorni. Nel finale segna Romeo Menti, quello stesso Menti che dà il nome allo stadio di Vicenza. È l'ultimo gol del Grande Torino. Dopo la partita, la squadra si allena ad Estoril, dove alloggia, e la sera cena al ristorante Alvalade di Lisbona... lo stesso nome, per una coincidenza curiosa, dello stadio dello Sporting. Il mattino dopo si parte.

Questa l'ultima formazione del Grande Torino

Bagicalupo; Ballarin, Martelli; Grezar, Rigamonti, Castigliano (Fadini); Menti II, Loik, Gabetto (Bongiorni), Mazzola, Ossola.