Roma F., Bavagnoli: "Uno Scudetto speciale, frutto di un lavoro straordinario"

Grande soddisfazione in casa Roma Femminile dopo la vittoria contro la Ternana Femminile che ha consegnato alle giallorosse lo Scudetto con due giornate d’anticipo. A commentare il trionfo è stata Elisabetta Bavagnoli, responsabile dell’area femminile, intervenuta ai microfoni di Rai Sport.

“È una grandissima emozione, soprattutto per il nostro pubblico e per il presidente e la famiglia Friedkin, che hanno sempre creduto in questo progetto”, ha dichiarato. “È giusto ringraziare anche l’allenatore, alla sua prima esperienza nel calcio femminile, e tutto lo staff: questo è un successo collettivo, costruito giorno dopo giorno”.

Bavagnoli ha poi sottolineato il valore particolare di questo titolo: “Sì, è probabilmente lo Scudetto più bello perché anche il più inaspettato. Abbiamo cambiato tanto, dall’allenatore ai dirigenti fino alla rosa. Non era affatto scontato, ma il gruppo è cresciuto con il lavoro quotidiano, migliorando e correggendo gli errori”.

Infine, uno sguardo al futuro immediato, con la finale di Coppa Italia all’orizzonte: “Siamo in finale e vogliamo arrivarci nel modo migliore. Aver chiuso il discorso campionato in anticipo ci permette di prepararci con più serenità. È un obiettivo importante e vogliamo onorarlo fino in fondo”.