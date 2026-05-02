Conte invidia Butez: "Il portiere del Como è un giocatore, ha una qualità incredibile"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha riservato grandi elogi al portiere del Como Jean Butez dopo il pari odierno per 0-0. Questa la risposta del tecnico azzurro in conferenza stampa sul francese, primo costruttore del gioco di Fabregas: "Non dimentichiamo che loro hanno un portiere che è un giocatore, è un portiere che non ti permette di pressare, ha una qualità incredibile, una capacità di trovare la giocata tra le linee. È cresciuto tanto Butez, penso sia una delle armi del Como".

Poi, un giudizio sulla prova corale del suo Napoli: "Nel primo tempo secondo me non siamo partiti male, anche con un buon possesso, ma abbiamo perso un paio di palle in uscita rischiando. Quello ci ha un po' non dico bloccato, ma ci ha fatto sentire meno sicuri. Nella ripresa siamo saliti molto di tono, lo spartito era sempre di pressarli alti e di giocarci degli uno contro uno come abbiamo fatto. È giusto che sia finita in parità, nel secondo tempo meglio noi di loro".