Genoa, Ostigard: "I cross di Martin sono perfetti, so sempre dove arrivare. Voglio arrivare a dieci gol"

Il Genoa conquista una vittoria fondamentale nello scontro salvezza contro il Cagliari, imponendosi per 3-0 al Ferraris e agganciando proprio i sardi al 15° posto in classifica con 19 punti. Le reti di Colombo al 7', Frendrup al 75' e Ostigard al 78' regalano ai rossoblù tre punti preziosi che permettono di portarsi a più cinque dalla zona retrocessione.

Tra i protagonisti della serata spicca il difensore norvegese Leo Ostigard, autore del terzo gol con un colpo di testa su perfetta punizione di Aaron Martin. Il centrale scandinavo ha raggiunto quota quattro reti stagionali, confermandosi una risorsa preziosa anche in zona offensiva grazie alla grande intesa con il compagno sui calci piazzati.

Al termine della gara, Ostigard ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, analizzando il proprio momento realizzativo e il feeling speciale con Martin nelle situazioni da palla inattiva.

Leo, ti sei messo a segnare quest'anno, quattro gol come Dimarco. Ci racconti il tuo segreto?

"Ovviamente cercherò di arrivare a dieci in questo anno, quindi ho ancora alcuni gol da segnare, ma quando arriva questo cross da Aaron è abbastanza facile. L'ha messo così bene, quindi per me è solo questione di essere nella posizione giusta. Ora sono a quattro e dovrei averne anche di più, quindi continuiamo così."

Dei quattro gol, quanti sono arrivati grazie a lui?

"Sì, come ho detto ha distribuito così bene. È molto bello per me perché abbiamo questa connessione, so dove correre e non sembra che gli avversari abbiano imparato, quindi continuo a fare questo."

Spera quindi che gli avversari non capiscano questa vostra connessione?

"Sì, spero ovviamente che gli avversari non capiscano. La nostra connessione è molto elevata e finché continua così appunto proverò a continuare a segnare grazie ai cross di Martin."