Ufficiale
Genoa, Papadopoulos torna alle origini e firma con il Levadiakos
TUTTO mercato WEB
Dopo aver interrotto il prestito con la formazione under 23 dell'Atalanta, Christos Papadopoulos (21) rientra in Grecia.
Il trequartista ellenico ha firmato sino al 2030 con il Levadiakos, formazione che rappresenta la città di Livadeia, distante 130 km dalla capitale Atene.
Oltre a quella dell'Atalanta, Papadopoulos ha vestito anche la maglia della seconda squadra della Juventus, accumulando in tutto 24 presenze ed un goal in serie C, oltre a due apparizioni nella coppa di categoria.
Il suo esordio in serie A con il Genoa risale al 05/05/2024 contro il Milan. I primi tre minuti in serie A ed anche gli ultimi.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile