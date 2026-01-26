Genoa, Papadopoulos va al Levadeiakos: oggi visite mediche e contratto fino al 2030
Stando a quanto scrive oggi Tuttosport, il Genoa ha dato il via libera alla cessione di Christos Papadopoulos al Levadeiakos: oggi visite mediche e la firma sul contratto fino al 2030. Terminerà dunque la sua esperienza in Serie C, dove vestiva la maglia dell'Atalanta Under 23.
