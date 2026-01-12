Hellas, Zanetti è ottimista: "Con questo spirito ce la possiamo assolutamente giocare"

Paolo Zanetti crede nella sua squadra. Nonostante una buona prestazione, il Verona esce sconfitto dal "Bentegodi" contro la Lazio. Al termine del match, l'allenatore degli scaligeri ha parlato ai canali ufficiali del club sottolineando comunque la prova della sua squadra che, a suo modo di dire, non meritava di uscire dal campo con zero punti: "La sconfitta è eccessiva - ha esordito in maniera netta - non è meritata per quello che si è visto sul campo.

Dal punto di vista dell'atteggiamento i ragazzi hanno dato tutto - ha precisato -. Abbiamo subito poco contro una squadra più forte di noi e dall'altra parte abbiamo creato delle situazioni dove ci è mancato l'ultimo passaggio. E poi quando si tengono in bilico partite contro questi tipi di squadre si rischia di perdere su un episodio. Gli episodi ci hanno condannato però oggi sinceramente non mi sento di dire che i ragazzi non abbiano dato tutto quello che avevano.

Siamo arrabbiati, sono otto giorni che siamo in ritiro e ce la stiamo mettendo tutta per cercare il nostro livello, cosa che dobbiamo assolutamente fare - ha concluso -. Il campionato è lungo e sono convinto che noi, con questo spirito, ce la possiamo assolutamente giocare".