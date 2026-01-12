Chi prenderebbe se avesse la bacchetta magica? Sarri: "Migliorerei i miei, sono affezionato"

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di Verona, rispondendo anche a delle inevitabili domande di mercato. Questa la dichiarazione che avrà maggiormente fatto piacere ai suoi giocatori biancocelesti:

Quale giocatore porterebbe alla Lazio se avesse la bacchetta magica?

"Siccome mi sono affezionato ai miei, se avessi la bacchetta magica farei migliorare questi".

Prime sensazioni positive sui nuovi acquisti Taylor e Ratkov?

"Penso che i messaggi siano positivi, però prima di dare giudizi ci vuole un periodo molto più lungo e una conoscenza profonda in allenamento per capire pregi e difetti in modo da metterli nelle condizioni di poter rendere al meglio per loro e per la squadra. In questo momento si può parlare di piccole sensazioni tutto sommato positive. Si mettono a disposizione e questo è già tanta roba, uno ha più esperienza e potrebbe fare meno fatica però per ora stiamo vaneggiando".