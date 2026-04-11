Genoa-Sassuolo, i convocati di De Rossi: aggregato il giovane Klisys
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Sono 24 i calciatori convocati da Daniele De Rossi, tecnico del Genoa per la prossima di campionato a Marassi con il Sassuolo.
Sempre assenti Brooke Norton-Cuffy, Maxwel Cornet e Jean Onana, confermati Grossi e Ouedraogo, ma dalla Primavera si aggrega anche il giovane Lukas Klisys.
Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva.
Difensori: Marcandalli, Martin, Klisys, Ostigard, Otoa, Ouedraogo, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom.
Centrocampisti: Amorim, Baldanzi, Ellertsson, Frendrup, Grossi, Malinovskyi, Masini, Messias.
Attaccanti: Colombo, Ekhator, Ekuban, Vitinha.
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