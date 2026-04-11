Corsa salvezza, il Cagliari scatta e inguaia la Cremonese: i calendari a confronto
Il successo del Cagliari sulla Cremonese cambia le dinamiche della corsa salvezza. Passo avanti dei sardi, ma soprattutto assist al Lecce, che in questo turno sarà comunque impegnato in casa del Bologna nel turno in corso di svolgimento. A fare la differenza, ovviamente, anche i rispettivi calendari. Di seguito il confronto dopo un anticipo potenzialmente decisivo.
I calendari a confronto di Genoa, Fiorentina, Cagliari, Lecce e Cremonese per le ultime giornate:
14. GENOA punti 33
32ª giornata, Genoa - Sassuolo
33ª giornata, Pisa - Genoa
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Atalanta - Genoa
36ª giornata, Fiorentina - Genoa
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Lecce - Genoa
15. CAGLIARI punti 33
32ª giornata, Cagliari - Cremonese 2-1
33ª giornata, Inter - Cagliari
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Bologna - Cagliari
36ª giornata, Cagliari - Udinese
37ª giornata, Cagliari - Torino
38ª giornata, Milan - Cagliari
16. FIORENTINA punti 31
32ª giornata, Fiorentina - Lazio
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Fiorentina - Genoa
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta
17. CREMONESE punti 27
32ª giornata, Cagliari - Cremonese 2-1
33ª giornata, Cremonese - Torino
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Cremonese - Lazio
36ª giornata, Cremonese - Pisa
37ª giornata, Udinese - Cremonese
38ª giornata, Cremonese - Como
18. LECCE punti 27
32ª giornata, Bologna - Lecce
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Hellas Verona - Lecce
35ª giornata, Pisa - Lecce
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Sassuolo - Lecce
38ª giornata, Lecce - Genoa