TMW Genoa, striscione appeso fuori dallo stadio "Ferraris": "Ora basta... società fuori la verità"

Situazione molto complicata in casa Genoa. Nella giornata di oggi, la società ha annunciato la risoluzione consensuale con Patrick Vieira con l'allenamento odierno che sarà diretto da Roberto Murgita e Domenico Criscito. I due saranno in panchina anche nel monday night contro il Sassuolo, una gara molto importante per il prosieguo del campionato con il Grifone ancora a secco di vittorie e di gol fra le mura amiche. Servirà quindi un'immediata inversione di tendenza anche se i punti dalla zona che vale la salvezza diretta sono comunque pochi e siamo ancora all'inizio della stagione.

I tifosi contestano la squadra

E i tifosi, che fino ad ora non hanno mai fatto mancare il loro appoggio alla squadra sia in casa che in trasferta, nell'ultimo match di campionato hanno contestato chi è sceso in campo. Nel finale della sfida contro i grigiorossi di Nicola, dal cuore pulsante del tifo rossoblù sono piovuti in campo diversi fumogeni che hanno portato il direttore di gara a fermare momentaneamente l'incontro sul punteggio di 2-0 per gli ospiti.

Striscione al "Ferraris" contro la società

E fuori dallo stadio "Luigi Ferraris" alcuni sostenitori hanno appeso uno striscione di dissenso nei confronti del club. Il drappo, firmato 1893, recita: "Ora basta...società fuori la verità".