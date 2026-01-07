TMW Genoa, striscione fuori dal "Signorini": "Attenzione che la pazienza sta finendo!"

Clima teso in casa Genoa. Il pareggio casalingo contro il Pisa ha portato malcontento nell'ambiente soprattutto per come è arrivato con una prestazione non all'altezza. Già al termine del match del "Ferraris", il pubblico che ha sempre sostenuto la squadra di De Rossi ha espresso il proprio dissenso con fischi e con inviti alla squadra a tirare fuori gli attributi in campo. La sfida di San Siro adesso è molto delicata ed insidiosa e i rossoblù si preparano alla trasferta con concentrazione e attenzione.

Striscione fuori dal "Signorini"

Nel frattempo all'esterno del centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli è stato esposto uno striscione di contestazione nei confronti della dirigenza e della società in vista di questo mercato di gennaio. Il drappo è firmato da alcuni gruppi della Gradinata Nord: "Il Natale è passato, la Befana regali non ha portato. Le promesse se le porta via il vento: attenzione che la pazienza sta finendo!".

Gli assenti per domani

Per la gara di San Siro il tecnico Daniele De Rossi potrebbe recuperare Otoa anche solo per la panchina mentre non avrà a disposizione gli infortunati Messias, Siegrist, Cornet e Gronbaek a cui si è aggiunto in questi ultimi giorni Ekuban. Onana invece è impegnato con il Camerun in Coppa d'Africa.