Genoa, Cornet è un oggetto misterioso. E il talentino Fini va sempre in panchina

C’era una certa curiosità, in estate, attorno al nome di Maxwel Cornet. Non che i tifosi del Genoa si immaginassero il colpaccio, ma si parlava pur sempre di un giocatore che, al netto delle sue 31 presenze con la Costa d’Avorio, un paio di anni fa aveva sfiorato la doppia cifra in Premier League. Dopo undici giornate, invece, la partecipazione dell’attaccante alla stagione rossoblù è del tutto impercettibile: appena 74 minuti fin qui in campo.

La gestione di Daniele De Rossi è tutta da scoprire, ma finora l’undici tipo dei rossoblù è stato molto riconoscibile. Sono ben quattro, infatti, i giocatori con un impiego stagionale che supera i mille minuti in campo. Sempre presenti due leader come Leali e Vasquez.

Quanto ai meno impiegati, colpisce anche lo scarso minutaggio di Seydou Fini, che pure si è guadagnato la convocazione con l’Italia Under 21. Appena sei minuti, peraltro in Coppa Italia con l’Empoli, mentre è andato sempre in panchina in campionato, chiuso da Martin ed Ellertsson. Chissà che con DDR la musica non possa cambiare.

GENOA

I più impiegati: Nicola Leali (1.170 minuti), Johan Vasquez (1.170 minuti), Brooke Norton-Cuffy (1.080 minuti), Morten Frendrup (1.032 minuti), Patrizio Masini (948 minuti).

I meno impiegati: Seydou Fini (6 minuti), Jean Onana (12 minuti), Sebastian Otoa (45 minuti), Maxwel Cornet (74 minuti), Lorenzo Venturino (93 minuti).