Genoa, ultimi dubbi per De Rossi: ballottaggio in avanti e chi sostituirà Norton-Cuffy?

Ultimi dubbi di formazione per mister Daniele De Rossi. Il tecnico del Genoa, lo ha detto giovedì in conferenza, non vuole fare la parte della vittima sacrificale in quel di San Siro. Ovviamente l'impegno non è dei più facili, anzi. Di fronte ci sarà un'Inter forte innanzitutto ma soprattutto arrabbiata dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt. Una partita che richiederà attenzione in tutti i reparti ma la voglia è quella di giocarsela con le proprie carte provando a fare ciò che è stato fatto finora contro le big per mettere in difficoltà la capolista.

Out Norton-Cuffy

E il mister rossoblù starà sicuramente facendo le ultime valutazioni specialmente per quanto riguarda le corsie laterali. Ci sarà da sopperire la mancanza di Brooke Norton-Cuffy che non ha smaltito il fastidio al flessore accusato contro l'Inter. Le possibilità potrebbero essere due. Una quella di schierare a destra Stefano Sabelli, entrato proprio nel finale contro i granata, con Ellertsson a sinistra. La seconda è quella di spostare l'islandese sulla corsia opposta ed inserire Martin, lasciato a riposo domenica.

Ballottaggio in attacco?

Il secondo dubbio potrebbe essere quello del reparto offensivo. Data per certa la presenza di Baldanzi e Colombo, si apre un ballottaggio fra Vitinha ed Ekuban. Quest'ultimo è andato a segno contro la squadra allora allenata da Baroni ma il portoghese scalpita e ha dimostrato di saper dare il giusto contributo in attacco.