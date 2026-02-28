Inter-Genoa, i convocati di De Rossi: non recuperano Norton-Cuffy e Otoa
Impegno serale per il Genoa. La squadra di Daniele De Rossi scenderà in campo alle 20.45 a San Siro contro l’Inter capolista per cercare di fare ottenere punti necessari per le zone basse della classifica. Il tecnico rossoblù ha diramato l’elenco dei convocati con Norton-Cuffy e Otoa che non hanno recuperato dai rispettivi acciacchi e non sono stati arruolati per la trasferta.
Portieri: Bijlow, Leali, Siegrist, Sommariva.
Difensori: Doucoure, Mercandalli, Martin, Ostigard, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom.
Centrocampisti: Amorim, Baldanzi, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Messias, Onana.
Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Vitinha.
