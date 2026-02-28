Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Genoa, si accendono le luci a San Siro: la carica di De Rossi, con l'Inter non partire già battuti

Andrea Piras
Oggi alle 10:45Serie A
Andrea Piras

Luci a San Siro. Ci perdonerà il grande Roberto Vecchioni se abbiamo scomodato uno dei suoi più grandi capolavori ma può riassumere il concetto che riguarda il Genoa. Attenzione dunque al "Meazza" con Daniele De Rossi che è pronto a guidare la sua squadra in un match che sulla carta appare molto proibitivo. L'Inter capolista e ferita dalla cocente eliminazione in Champions League per mano del Bodo/Glimt è un avversario ovviamente di caratura superiore ma la volontà del Grifone è di cercare di non essere la vittima sacrificale.

Ottime prestazioni con le big
Lo storico in campionato di Colombo e compagni ci dice come contro le big le prestazioni siano arrivate. Contro il Milan, proprio in questo stadio, è arrivato un pareggio che ha lasciato molto amaro in bocca per l'errore finale dal dischetto di Stanciu mentre all'andata a Marassi, per esempio, i nerazzurri portarono a casa l'intera posta in palio ma dopo una partita molto sofferta. Stesso discorso per Napoli e Atalanta, vincenti di misura 3-2 e 1-0 con reti allo scadere.

Le parole di De Rossi
E giovedì mister De Rossi è stato chiaro su ciò che vuole dalla sua squadra: "Chiedo di non rassegnarsi alla mediocrità, che è accettare quello che tutti pensano sia giusto, ovvero vincere col Torino e poi perdere con l'Inter. A me questo non sta bene, poi il calcio è il calcio. La leggerezza in questa condizione di classifica e con questa maglia addosso non esiste, io faccio sempre le cose al massimo",

