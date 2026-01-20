Genoa, un colpo a sorpresa per la porta: Bijlow, l'operazione lampo di Diego Lopez

Un colpo a sorpresa per la porta del Genoa. Sono stati gironi in cui il Villa Rostan ha lavorato sotto traccia, senza clamore. E alla fine il nome del nuovo estremo difensore rossoblù è arrivato. Con l'Al Nassr che ha bloccato Bento, il Chief of Football Diego Lopez ha virato il timone della nave puntando dritto all'estremo difensore olandese Justin Bijlow. Un'operazione lampo quella fra le due società con il giocatore che ha raggiunto Genova nella serata di ieri per sostenere le visite mediche.

Otto presenze in Nazionale

Classe 1998, nato a Rotterdam, è uno dei prodotti del settore giovanile della formazione biancorossa, unica squadra in cui ha militato. Sono infatti 152 le presenze fra le varie competizioni mentre nella stagione in corso non è mai sceso in campo. Bijlow vanta anche otto gettoni nella Nazionale maggiore fra qualificazioni ai Mondiali del 2022 che si sono svolti in Qatar e semifinale e finale per il terzo e quarto posto (disputata contro l'Italia) della Nations League 2022-2023.

I dettagli

Dopo gli accertamenti clinici di routine arriverà la firma sul contratto di sei mesi con i rossoblù (quello con il Feyenoord andrà in scadenza a giugno 2026) con opzione per i prossimi tre anni con termine quindi nel 2029.