Genoa, Vieira: "Orgoglioso della prestazione, De Bruyne ha cambiato la partita"

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha analizzato la sconfitta per 2-1 contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport al termine della gara valevole per la sesta giornata di Serie A. Il tecnico francese ha espresso orgoglio per la prestazione dei suoi ragazzi, soprattutto nel primo tempo, sottolineando la crescita del progetto rossoblù nonostante la differenza di valori economici con gli avversari. Vieira ha anche elogiato il giovane Ekhator, autore di una rete spettacolare, e ha commentato l'impatto dei cambi azzurri, in particolare l'ingresso di De Bruyne, che ha modificato l'inerzia della gara.

Il primo tempo è stato pressoché perfetto. Nella ripresa il Napoli ha cambiato marcia. Qualche rimpianto?

"È stato un primo tempo veramente bellissimo da parte nostra. Credo che abbiamo giocato con personalità e organizzazione. Purtroppo il secondo tempo, quando loro hanno fatto questi cambi, è stato un po' difficile per noi anche sull'aspetto fisico. Però sono molto orgoglioso perché siamo venuti qua e abbiamo fatto la nostra partita. Abbiamo dimostrato grande personalità, siamo andati alti e li abbiamo messi in difficoltà. Purtroppo era difficile mantenere questo ritmo per 90 minuti, però c'è tantissimo da prendere da questa partita."

La scelta forte di schierare Ekhator è stata premiata con un meraviglioso gol di tacco. Ci parla di questo ragazzo?

"Jeff è un giocatore giovane di talento. Credo che lui stia facendo vedere che anche il Genoa sta lavorando benissimo sul settore giovanile. E questo fa parte del progetto, del progetto che dobbiamo creare spazio per questi giocatori perché hanno talento. Per fare un passo in avanti devono giocare. Oggi lui ha fatto una partita molto interessante. Però alla fine abbiamo visto la differenza tra l'esperienza loro e nostra. Sono due progetti molto differenti, però noi abbiamo fatto vedere che abbiamo dei valori importanti e questo valore si porta avanti."

Nel primo tempo i vostri giocatori riuscivano a togliere spazio ai giocatori del Napoli. Quanto è stato importante questo atteggiamento aggressivo?

"È stato sicuramente un atteggiamento bello. È chiaro che forse è un gioco un po' dispendioso, nel senso che poi dopo l'obiettivo è riuscire a tenerlo per tutti i 90 minuti. Ci sono state partite dove siamo riusciti a tenere questo ritmo per 90 minuti. Credo che i cambi che loro hanno fatto abbiano avuto un impatto sulla partita. Quando uno come De Bruyne rientra ti cambia la partita. Questa è una squadra che ha speso più di 100 milioni, una squadra che ha vinto il campionato l'anno scorso. Per noi è importante essere uniti, continuare la nostra strada, capire bene il nostro progetto e continuare a lavorare. Anche oggi abbiamo avuto un atteggiamento molto buono e abbiamo dimostrato che siamo sulla strada giusta."

Prima della partita hai parlato a lungo con De Bruyne. Di cosa avete discusso?

"Abbiamo parlato del nostro tempo al Manchester City."

Mi concentro sui difensori centrali. Vedo che i tuoi ragazzi ti seguono perché sei credibile. Quattro partite, quattro ammoniti, oggi Marcandalli. Stanno davvero uno contro uno. Da difensore, quando sei ammonito, questa difficoltà di saper reggere diventa determinante nel finale.

"Questo è un modo di giocare. Credo che noi abbiamo giocatori per giocare in questo modo. Quando guardiamo tutte le partite che abbiamo giocato fino ad adesso, credo che abbiamo competuto bene contro le squadre. Abbiamo giocatori che sono forti, che sono veloci. Abbiamo visto oggi Ellertson che ha fatto una grandissima partita a sinistra, è la prima volta che gioca a sinistra con noi. Abbiamo visto Sabelli a destra che non ha giocato tantissimo, però è entrato e ha giocato con lo spirito giusto. Noi abbiamo deciso di giocare così perché abbiamo gamba, abbiamo qualità. Soprattutto dobbiamo ancora crescere con questi giovani a gestire questi momenti dove siamo in difficoltà un po' meglio sull'aspetto tattico. Però questo è un progetto, è un progetto che ogni tanto deve fare un passo indietro. Credo che noi siamo sulla strada giusta. Sull'aspetto dei punti non siamo bene, però sul contenuto della prestazione credo che sia molto interessante. Quello che ho visto stasera mi dà ancora più fiducia, più forza, perché abbiamo visto giocatori sul campo molto organizzati, aggressivi e hanno lavorato benissimo, con lo spirito giusto per andare avanti."