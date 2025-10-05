Genoa, Vieira: "Meriteremmo punti in più, ma se ne abbiamo due è perché dobbiamo migliorare"
Patrick Vieira, allenatore del Genoa, a pochi minuti dalla partita contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "La partita dell'anno scorso l'abbiamo dimenticata, oggi giochiamo contro i campioni d'Italia che hanno speso più di 120 milioni sul mercato. Noi siamo diversi da loro e sarà una partita difficile, ma abbiamo le qualità per dare fastidio a questo Napoli"
Cosa manca per la prima vittoria?
"Bisogna crescere e per farlo bisogna sbagliare. Contro la Lazio abbiamo commesso due errori e preso subito gol. I dettagli ti fanno vincere le partite, dobbiamo crescere e farlo velocemente. Meritavamo qualche punto in più, ma ora ne abbiamo solo due e quindi bisogna migliorare".
