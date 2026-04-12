Genoa, Vitinha: "Da quando è arrivato De Rossi è cambiato tantissimo"
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Vitinha, attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita: "E' cambiato tantissimo da quando è arrivato De Rossi. Ha portato fiducia, quando passiamo dei momenti brutti porta energia, gioco e fiducia a tutti, ed è ciò che ti porta a fare punti".
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