Genoa, Vitinha: "Da quando è arrivato De Rossi è cambiato tantissimo"

Vitinha, attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita: "E' cambiato tantissimo da quando è arrivato De Rossi. Ha portato fiducia, quando passiamo dei momenti brutti porta energia, gioco e fiducia a tutti, ed è ciò che ti porta a fare punti".