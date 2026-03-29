Vitinha: "Proveremo a imporre il nostro gioco anche contro la Juve. Colombo ha qualità"

Vitor Vitinha, attaccante del Genoa, è stato intervistato da Sky Sport presso il centro sportivo dei rossoblù. Queste le sue dichiarazioni sul prossimo big match con la Juve e sull'attualità rossoblù più in generale: "Siamo pronti per affrontare la Juve. Mancano solo i nostri compagni delle Nazionali, ma continuiamo ad allenarci forte per arrivare preparati a questo appuntamento".

Su mister De Rossi: "Il mister cerca di trasmetterci sempre la sua voglia di vincere e giocare bene. La Juve è una big, ma in Serie A ormai sono quasi tutte grandi squadre. Proveremo a imporre il nostro gioco anche coi bianconeri".

Su Colombo: "È un buon compagno di squadra, ha gol e qualità".