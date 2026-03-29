Vitinha: "Mi sento il cavallo del Genoa e oggi vivo il momento migliore della mia carriera"

Vitor Vitinha, attaccante del Genoa, è stato intervistato da Sky Sport presso il centro sportivo dei rossoblù. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal prossimo big match con la Juve: "Siamo pronti per affrontare la Juve. Mancano solo i nostri compagni delle Nazionali, ma continuiamo ad allenarci forte per arrivare preparati a questo appuntamento".

Sulla fiducia ritrovata al Genoa: "Sono qui da due anni e mezzo, cercavo fiducia e qui mi sono sentito come a casa. Mi sono sentito bene e felice, determinato a cercare continuità di rendimento, gol e assist".

Su mister De Rossi: "Il mister cerca di trasmetterci sempre la sua voglia di vincere e giocare bene. La Juve è una big, ma in Serie A ormai sono quasi tutte grandi squadre. Proveremo a imporre il nostro gioco anche coi bianconeri".

Su Colombo: "È un buon compagno di squadra, ha gol e qualità".

Sul suo momento migliore in carriera: "Sì, oggi riesco a stare bene fisicamente e sto facendo più gol. Mi sento bene, la squadra sta bene, la società è forte così come l'allenatore. Quando tutto va bene, anche per me viene tutto più facile".

Sul fatto che si è paragonato a un cavallo: "Il cavallo è un animale che mi piace da sempre, da quando ero bambino. E qui al Genoa mi sento libero di correre e giocare".