Sfugge il pallone a Montipò, Nkunku insaziabile: doppietta e 3-0 del Milan al Verona

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:52Serie A
Yvonne Alessandro

Due-tre in pochi minuti. Un avvio di ripresa shock per il Verona, affondato con un tris glaciale del Milan: Modric scaglia in porta una rasoiata che impegna Montipò, la palla sfugge sulla linea di porta e Nkunku ci si avventa con cattiveria: spinto in porta il 3-0 per i rossoneri a San Siro.

Segui il live di Milan-Hellas Verona!

