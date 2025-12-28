Sfugge il pallone a Montipò, Nkunku insaziabile: doppietta e 3-0 del Milan al Verona
Due-tre in pochi minuti. Un avvio di ripresa shock per il Verona, affondato con un tris glaciale del Milan: Modric scaglia in porta una rasoiata che impegna Montipò, la palla sfugge sulla linea di porta e Nkunku ci si avventa con cattiveria: spinto in porta il 3-0 per i rossoneri a San Siro.
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un'arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Zhegrova un'arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
